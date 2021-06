Mahdia-Covid19 : Suspension des marchés hebdomadaires à Mahdia, Ouled Chamekh et Hbira

Le comité de lutte contre les catastrophes naturelles et l’organisation des secours dans le gouvernorat de Mahdia a annoncé dans un communiqué publié, jeudi, la suspension des marchés hebdomadaires dans les délégations de Mahdia, Ouled Chamekh et Hbira pour une période de 10 jours, à compter de jeudi 24 juin courant.

Il a été également décidé d’interdire les déplacements entre Ouled Chamekh, Hbira et le gouvernorat de Kairouan pendant une dizaine de jours, au vu de la situation épidémiologique critique dans les régions en question.

Les mesures prévoient aussi l’interdiction des événements, des activités culturelles et des rassemblements à Mahdia, Ouled Chamekh et Hbira, avec l’application stricte du protocole sanitaire dans les institutions et les espaces publics, les moyens de transports et les commerces.

Le comité a dans ce contexte appelé les propriétaires des cafés et des restaurants à respecter les dispositions en vigueur qui prévoient une capacité d’accueil de 30% dans les espaces fermés et de 50% dans les espaces extérieurs, outre l’interdiction du narguilé et des jeux de carte.