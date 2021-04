Aswat Nissa appelle à assumer la responsabilité après l’accident qui a fait 30 blessés parmi des ouvrières agricoles

L’association Aswat Nissa a appelé le chef du gouvernement et les différents ministres concernés à assumer la responsabilité après l’accident survenu au niveau de la route reliant Sejnane et Bizerte et qui a fait 30 blessés parmi des ouvrières agricoles.

L’association a également appelé dans un communiqué rendu public vendredi à assurer la coordination nécessaire afin de trouver les solutions adéquates et pouvoir favoriser un transport sécurisé pour les femmes ouvrières dans le secteur de l’agriculture. Le gouvernement a échoué dans l’application de la loi 51 portant sur le transport des ouvrières et des ouvriers dans le secteur de l’agriculture après plus d’une année de son entrée en vigueur, a ajouté la même source.