Tunisie : La liste des professionnels de la santé bénéficiant du vaccin Pfizer a été élargie suite à un accord conclu avec l’initiative Covax

La conseillère du ministre de la santé, Ines Ayadi a indiqué lundi que la liste des professionnels de la santé bénéficiant du vaccin anti covid-19 “Pfizer” a été élargie suite à un accord conclu avec l’initiative Covax.

L’organisation I watch avait dénoncé, dans un communiqué publié dimanche la vaccination des agents de la santé non concernés par cette première étape et qui ne font pas partie des professionnels de la santé en contact direct avec les patients Covid-19, tels que les médecins esthétiques, vétérinaires, étudiants en médecine résidant à l’étranger et des citoyens.

” Le ministère de la santé a élargi la liste de vaccination après avoir constaté que le nombre des professionnels de la santé inscrits dans la plateforme Evax n’avait pas dépassé les 20.700 personnes” a-t-elle déclaré à l’agence TAP.

Par ailleurs, Ayadi a affirmé que des défaillances liées notamment à la vaccination de personnes ne figurant pas sur la liste des groupes prioritaires ont été relevées.

“Ces manquements au niveau du processus de vaccination sont dus essentiellement à la grande affluence dans les centres et l’insuffisance des agents de la santé chargés de la vaccination, qui vérifient uniquement les SMS envoyés aux bénéficiaires inscrits dans la plateforme Evax et non pas l’identité des personnes concernées” a-t-elle ajouté.

Ayadi a signalé que la directrice de la santé de base au ministère de la santé et membre de la commission des vaccins, Ahlem Gzara a entamé des visites d’inspection aux centres de vaccination afin de constater de visu le bon déroulement de l’opération de vaccination.