Al Ahly – Bayern Munich : Sur quelle chaîne voir le match (streaming) ?

Le Bayern Munich rencontre Al Ahly. ce lundi 08 février 2021 à 19h00 à Doha (Qatar). Dans le cadre de la demi-finale du Mondial des Clubs.

Consultez la liste ci-dessous pour savoir si le jeu sera diffusé dans votre pays!

Pays arabes: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 11

Australie: Optus Sport

Autriche: ORF TVthek, BHT 1, ORF Sport Plus, DAZN

Belgique: Tipik

Bosnie-Herzégovine: BHT 1, HRT 2

Canada: TSN5, TSN4, RDS, TSN.ca, RDS App, TSN App

Allemagne: DAZN, ORF Sport Plus, ORF TVthek

Internationale: Eurovision Sports

Irlande: RTE 2, BBC iPlayer, RTE Player, BBC Sport Web, BBC Red Button

Nouvelle-Zélande: beIN Sports Connect New Zealand, Sky Sport 7 beIN Sports, SKY Go NZ

Norvège: VG+

Pologne: TVP Sport Live Streaming, TVP Sport

Portugal: RTP Play

Serbie: HRT 2, RTS 2

Slovaquie: ČT Sport, Dvojka

Slovénie: HRT 2

Espagne: Movistar+, DAZN, Mitele Plus, DAZN 2

Suisse: DAZN

Royaume-Uni: BBC iPlayer, BBC Red Button, BBC Sport Web

États-Unis: Foxsports.com, Fox Sports 2, FOX Deportes