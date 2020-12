Opération terroriste d’Esslatinia : Le Chef du Gouvernement ordonne le ministre de l’Intérieur de se rendre à Kasserine

Le Chef du Gouvernement Hichem Mechichi, toujours en confinement sanitaire suite à sa visite en France, a ordonné, dimanche, le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine de se rendre à sa place à Kasserine, pour présenter ses condoléances à la famille d’Okba Ben Abd-Daiem Dhibi décapité par un groupe de terroristes dans la localité d’Esslatinia à proximité de Jebel Salloum et assurer l’accompagnement psychologique et matériel à la famille du martyr.

Le Chef du gouvernement a aussi donné ses instructions aux ministres de la Défense et de l’Intérieur d’intensifier les efforts pour révéler les dessous du crime et identifié ses auteurs et ceux qui l’ont planifié, affirmant que la guerre contre le terrorisme doit se poursuivre sans relâche et avec la même détermination.

Le corps décapité d’un jeune homme originaire de la localité Hassi El Frid (gouvernorat de Kasserine), a été retrouvé dimanche après-midi par sa famille, dans la zone militaire tampon à Jebel Salloum, a déclaré l’oncle de la victime Néjib Dhibi à la TAP.

Il a précisé que son neveu Okba Dhibi, agé de 32 ans, qui gardait un troupeau de moutons a été décapité par un groupe de terroristes qui l’avaient accusé d’être un informateur à la solde des unités sécuritaires dans la région.

L’oncle de la victime a rapporté que son neveu a été décapité en présence de ses deux frères et son cousin, qui avaient été attachés avec des cordes puis libérés après la fin de l’opération.

Des sources sécuritaires avaient confirmé à la TAP la véracité des informations relayées concernant cette opération qui selon eux serait “d’origine terroriste”, signalant qu’une enquête a été ouverte pour connaitre les auteurs de cet acte odieux.

Le porte parole prés du tribunal de première instance de Kasserine Riadh Nouioui a indiqué à la TAP que le ministère public de Kasserine s’est déplacé sur les lieux du crime dans la localité d’Esslatinia à proximité de Jebel Salloum.