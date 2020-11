Tunisie : Le ministère des affaires culturelles annonce l’octroi de subventions d’aide ponctuelles aux créateurs et opérateurs dans le secteur culturel

Le ministère des affaires culturelles a annoncé que des subventions d’aide ponctuelles seront accordées aux créateurs et aux opérateurs culturels pour couvrir la période d’arrêt des activités culturelles et artistiques décidées à cause de la deuxième vague de la crise de la covid 19 s’agissant des mois d’octobre, novembre et décembre 2020.

Dans un communiqué publié jeudi après-midi, le ministère a expliqué que ces aides visent à alléger l’impact socio-économique du coronavirus sur les artistes, les créateurs, les opérateurs du secteur culturel, les institutions et les espaces culturels.

Les demandes, informe le communiqué, doivent être adressées avant le 4 décembre 2020.