Tunisie : Bientôt une liste des personnes âgées devant être vaccinées contre le Covid 19

Le ministère de la femme, de la famille et des personnes âgées et la banque mondiale (BM) ont convenu, jeudi, de dresser une liste des personnes âgées devant être vaccinées contre le Covid-19.

La BM travaillera en coopération avec l’Organisation mondiale de la santé pour fournir une part de vaccins à la Tunisie. Cet accord a été conclu lors d’une rencontre entre la ministre de la Femme, de la Famille et des Personnes âgées, Imen Zaouani Houimel et le représentant de la BM en Tunisie, Tony Verheigen.

La rencontre a été l’occasion de discuter du renforcement de l’autonomisation économique des femmes et de la protection de la petite enfance. La ministre a affirmé que l’autonomisation économique des femmes, en particulier des femmes rurales et des femmes en situation de vulnérabilité, est une priorité absolue dans les programmes du ministère notamment en cette situation économique difficile, indiquant qu’après avoir évalué l’expérience du programme de promotion de l’initiative économique des femmes “Raidah”, un nouveau programme sera lancé pour la période 2021/2025. Ce programme sera plus efficace et répondra aux exigences des entrepreneuses, en particulier celles qui ont des diplômes universitaires.

La ministre a passé en revue les grandes lignes du plan national multisectoriel pour le développement de la petite enfance, soulignant que le ministère est en train d’élaborer un nouveau cahier des charges pour réglementer le secteur des jardins d’enfants et crèches. Dans ce contexte, le représentant de la BM a affirmé que la banque continuera d’appuyer le Ministère et de l’accompagner dans la mise en œuvre du Plan national de développement de la petite enfance et de fournir un appui technique au Programme d’autonomisation économique des femmes.