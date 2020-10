Equipe de Tunisie : liste des joueurs convoqués pour le stage de préparation des matches du Soudan et du Nigeria

Le sélectionneur national Mondher Kebaier a communiqué jeudi, la liste des joueurs convoqués pour le stage de préparation des deux rencontres amicales de l”équipe nationale de football, face respectivement au Soudan le 9 octobre à Tunis et au Nigéria le 13 du même mois en Autriche,,dans le cadre de la préparation aux qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations: Cameroun 2022.

Privés de matches internationaux depuis 7 mois pour cause de coronavirus, les Aigles de Carthage reprendront du service à partir du dimanche 4 octobre, pour préparer la double confrontation face à la Tanzanie comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022, prévus les 9 et 14 novembre prochains.

La première séance d’entrainement se déroulera dimanche 4 octobre au stade olympique d’El Menzah à partir de 16h00.

La Fédération Tunisienne de football précise que cette programmation peut subir des modifications ou changement et ce en coordination avec le comité scientifique de lutte contre la covid-19 et le ministère de la santé.

Voici la liste des joueurs convoqués

Farouk Ben Mustapha, Moez Ben Cherifia (Esp&rance ST), Aymen Dahman (CS Sfaxien), Béchir Ben Said (US Monastir), Ali Maaloul (Al Ahly /Egypte), Oussama Haddadi (Kassimpaka/Turquie), Dylan Bron (Metz/France), Yassine Meriah , Montassar Talbi ( Caykur Rizespor/Turquie), Jassem Khemiri (Herta Berlin/Allemagne), Amor Rekik (ES Sahel), Mohamed Drager (Olympiakos/Grèce), Elyes Sekhiri (HAnovre 96/Allemange), Ahmed Khalil (Club Africain), Anis Ben Slimane (Brondby/Danemark), Aymen Ben Mohamed (Le Havre/France), Amine Ben Amor (ES Sahel), Ferjani Sassi (Zamalek/Egypte), Elyes jelassi (US Monastir), Youssef Msakni (Al Duhail/Qatar), Naim Selliti (Al Ittifak/Arabie Saoudite), Wahbi Khazri ‘Saint-Etienne/France), Seifeddine Khaoui (Olympique Marseille/France) , Hamza Rafiaa (Juventus/Italie) et Saad Bguir (Abha /Afabie Saoduite)