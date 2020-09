Mechichi affirme qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour apporter les changements qui s’imposent, dans le respect de la Constitution

Le chef du gouvernement désigné Hichem Mechichi a indiqué mardi que le travail des membres de son équipe sera soumis à un suivi périodique devant permettre d’évaluer leur rendement gouvernemental et de s’assurer de la réalisation des objectifs fixés.

Mechichi, qui s’adressait aux membres du parlement lors de la séance plénière de vote de confiance au gouvernement proposé, a affirmé qu’il prendra les mesures nécessaires pour apporter les changements qui s’imposent, dans le strict respect de la Constitution et des lois en vigueur.

Il a évoqué le mécanisme de pacte d’objectifs qui engagera tous les membres du gouvernement à trouver les solutions appropriés dans leurs domaines de compétences respectifs.

Le vote en faveur du gouvernement sera une sorte de contrat de confiance entre le gouvernement et l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), a-t-il souligné.

Le chef du gouvernement désigné a affirmé son engagement personnel à travailler, de façon constructive, avec toutes les parties politiques et les organisations nationales, étant convaincu du rôle de toutes les forces vives au service de la patrie.

Mechichi a tenu à assurer qu’il accepte la critique et le conseil et qu’il tend la main à tous ceux qui sont capables d’apporter un plus au travail gouvernemental et de servir l’intérêt du pays.

Selon Hichem Mechichi, la dégradation de la situation s’explique par l’absence de mécanismes d’exécution des choix et programmes gouvernementaux. Ce qui explique, a-t-il souligné son option pour des compétences nationales capables d’intervenir rapidement et efficacement et de trouver des solutions aux différentes problèmes et défis qui se posent.

Il a de nouveau affirmé que le gouvernement sera un gouvernement d’action, de réalisation, d’efficacité et de changement qui cherchera des solutions innovantes aux questions nationales, tout en tenant compte des moyens dont dispose le pays.