Hassouna Nasfi : La Réforme soutient l’idée de constituer des “pôles ministériels”

Le président du bloc parlementaire de la Réforme, Hassouna Nasfi, a déclaré, mercredi 12 août 2020, que le chef du gouvernement désigné, Hichem Mechichi, avait l’intention de repenser la structure de certains départements ministériels.

Dans une déclaration accordée aux médias à l’issue de sa rencontre avec Mechichi, au palais de Dar Dhiafa à Carthage, Nasfi a précisé que son groupe parlementaire soutient l’idée de constituer des pôles ministériels pour son efficacité. Il estime cependant que les questions économiques et sociales sont actuellement prioritaires par rapport à la restructuration du gouvernement.

Nasfi a indiqué que son bloc a accueilli favorablement la décision de Mechichi de former un gouvernement de compétences indépendantes, au regard de la crise politique et des tiraillements marquant la scène parlementaire et en l’absence d’une majorité capable, à elle seule, de former un gouvernement et d’assumer la responsabilité du pouvoir.

“Un gouvernement non-partisan permettra d’orienter les priorités vers les discussions des programmes loin des tiraillements et des quotas partisans, surtout que le chargé de former le gouvernement a assuré que sa relation avec les partis sera une relation de partenariat avec tous les acteurs politiques sans exclusion aucune”, a-t-il estimé.

Au sujet du vote de confiance au prochain gouvernement par le groupe de la Réforme (16 élus), Nasfi a affirmé que ceci reste tributaire d’un accord entre toutes les parties sur le programme politique et les personnalités qui seront chargées d’occuper des portefeuilles ministériels.