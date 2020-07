Sousse – Covid-19 : nouvelles mesures de prévention suite la la détection de 5 contaminations à Sidi Bouali

Suite à la détection de 5 nouvelles contaminations importées au Covid-19 à Sidi Bouali et afin d’éviter la propagation du virus dans la délégation d’Enfidha et des localités avoisinantes, il a été décidé de rétablir le circuit covid et d’organiser des campagnes de sensibilisation pour faire respecter le protocole sanitaire dans les espaces publics.

Ces décisions ont été prises au cours de la réunion de la commission régionale de lutte contre les catastrophe et l’organisation des secours à Sousse, sous la présidence de la gouverneure de la région Raja Trabelsi et la participation de la directrice générale de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes Nissaf Ben Alaya.

Il a été, également convenu d’intensifier les analyses de dépistage ainsi que les opérations de désinfection des entreprises publiques, commerces et espaces ouverts au public.

Les participants à la réunion ont également décidé d’activer les différentes structures de contrôle pour évaluer le degré de respect, par les citoyens, des règles d’hygiène et de distanciation physique dans les entreprises économiques et de fournir les données relatives aux Tunisiens résidents à l’étranger et qui sont rentrés récemment en Tunisie après l’ouverture des frontières ariennes, terrestres et maritimes.

Après la découverte d’un cas de contamination dans l’une des entreprises dans la zones industrielle d’Enfidha, il a été décidé de se contenter d’un service minimum au sein de l’unité pour lui permettre de remplir ses engagements envers ses clients, en autorisant seulement 14 employés, testés négatifs à poursuivre le travail sans quitter le lieu de travail ni entrer en contact avec d’autres personnes pendant 14 jours. La direction de l’entreprise les prendra en charge, en vertu d’un accord passé entre les parties concernées.

Parmi les autres mesures prises lors de la réunion, la réalisation de tests de dépistage auprès des contacts covid, la stérilisation des espaces publics (cafés, commerces….) à Enfidha, Sidi Bouali, Kalaa Kebira , Msaken, Chott Meriem, tout en insistant sur le port de la bavette et en imposant la distanciation physique dans les lieux publics.

La gouverneure de Sousse avait ordonné, suite à la découverte d’un cas de contamination dans les rangs des employés de l’unité industrielle la stérilisation de l’entreprise sous la supervision des services de la direction régionale de la santé.

L’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes a, de son côté, décidé de placer tout le personnel en isolement sanitaire à domicile.