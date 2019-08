Tunisie : Axes éducatifs de l’académie du Lac

Une école maternelle privée qui se distingue La pédagogie de l’école maternelle l’Académie du Lac consiste à accompagner l’enfant, dès le plus bas âge, à grandir en prenant conscience de son environnement, de ses connaissances, du savoir et de son identité. Cela dans le but que l’enfant devienne élève, puis citoyen ; un citoyen responsable, engagé et à l’esprit ouvert.

L’éveil de l’enfant doit se faire par une connaissance de lui-même, de ses capacités et possibilités. L’expression de la volonté, des sentiments et des émotions permet de développer des parcours différents autour de la proposition pédagogique. L’enseignement dispensé est conforme au programme officiel de l’Éducation Nationale.

Apprentissage de base de connaissances, de compétences et de culture L’Apprentissage s’organise en cinq compétences

1. La maîtrise de la langue Arabe ;

2. La pratique de langues vivantes étrangères (Français et Anglais) ;

3. Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique ;

4. Les compétences sociales et civiques ;

5. L’autonomie et l’esprit d’initiative.

Dès l’école maternelle, les apprentissages mis en place visent l’acquisition de ces compétences.

Axes éducatifs du projet de l’Académie du Lac !

Trilinguisme

Le projet de l’école est axé autour d’un apprentissage trilingue dès l’âge de 5 ans. Les aptitudes naturelles de l’enfant à imiter, identifier et mémoriser sont des arguments imparables pour l’apprentissage des langues.

Plus tôt l’enfant est au contact de la langue étrangère, plus il sera en mesure de la maîtriser durablement.

Ludique et immersif, l’enseignement des langues est connecté à d’autres domaines d’apprentissage : l’expression orale, écrite, connaissance des chiffres, graphismes.

Cela permet de pratiquer la langue et son système en abordant divers domaines.

Les langues au cœur du programme

Arabe – Français – Anglais

Pour les élèves de maternelle, l’enseignement majeur est celui des domaines de compétences en langue Arabe.

Mais selon le niveau des élèves, l’immersion dans les langues vivantes étrangères est importante.

Il est indispensable que l’immersion soit conséquente en maternelle puisque c’est à ses débuts que l’enfant intègre les systèmes de langage et les bons réflexes à avoir en termes de prononciation et de syntaxe.

Le Français et l’anglais sont donc largement présents dans le volume horaire hebdomadaire.

Trois langues, trois cultures, trois portes ouvertes sur le monde

+ d’horizons pour les élèves

Si l’Arabe permet d’emblée une connexion avec la société qui entoure l’enfant (son école, sa ville, son pays), l’immersion française et anglaise quotidienne dès le plus jeune âge permet la découverte des autres pays du monde.

Ces langues étrangères permettent une large ouverture au monde et un accès plus simple aux pays qui nous entourent.

Ainsi par l’apprentissage de ces langues les élèves ont un accès privilégié à des cultures mondiales (à l’histoire, à l’art, au cinéma, à la littérature de ces pays).

• “Dans chaque enfant il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant.”

PABLO PICASSO

Créativité

L’art au service de l’éducation

L’art, le théâtre et l’expression corporelle de façon générale permettent de développer la créativité de l’enfant.

Pendant ces activités, une part importante est laissée à l’imagination de l’élève. Aussi est-il question de développer la créativité de l’enfant par la découverte des arts permettant l’expression de son imagination : poterie, cuisine, peinture, éveil musical, théâtre, chants…

Histoire & patrimoine

À la rencontre du patrimoine tunisien.

Éduquer aux savoirs du patrimoine, c’est ouvrir les esprits à une culture et une histoire qui les concerne et qui brave l’espace-temps. Notamment abordé par l’histoire-géographie, ce point est souvent traité par des sorties scolaires, des visites de musées, de monuments ou de sites historiques.

Éthique & citoyenneté

Devenir élève pour devenir citoyen

À l’Académie du Lac, l’enseignement est encadré par un apprentissage des principes et des valeurs de la vie en commun, en société : Autonomie, Responsabilité, Développement de la personnalité.

La devise civique sert de point de départ, alliée aux concepts de bases comme le respect, la tolérance et la responsabilité, il est question d’accompagner les enfants dans leur devenir d’élève puis de citoyen responsable, conscient de ses droits comme de ses devoirs au sein de la société.

L’Académie du Lac a l’ambition de promouvoir le savoir-être suivant : être éduqué à la fois dans la conscience de son identité et dans le respect de celle des autres.