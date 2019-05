Election de la Tunisie, membre permanent du Forum international des transports

La Tunisie a été élue membre permanent du Forum international des transports (FIT), qui se tient, actuellement, à la ville de Liebig, en Allemagne. Elle devient, ainsi, le 60ème pays membre de cette organisation intergouvernementale relevant de l’OCDE.

Le ministre du Transport, Hichem Ben Ahmed, a souligné que ce Forum constitue le plus important cadre de coopération et de coordination entre les acteurs internationaux dans le domaine de transport et de logistique, avec pour finalité l’adoption d’une vision conjointe pour développer cette activité.

Faisant part de sa fierté de voir la Tunisie rejoindre cette organisation, Ben Ahmed a indiqué que notre pays œuvre à devenir un centre économique régional et un pôle méditerranéen de commerce et de services, rappelant que la Tunisie dispose d’une position géographique stratégique, d’importantes compétences humaines et d’une infrastructure en évolution constante.

Le secrétaire général du FIT, Young Tae Kim, a affirmé que ” la Tunisie, carrefour entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen Orient, est en mesure de présenter un plus, pour le Forum “.