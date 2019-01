SMARTPHONE هذا الاشهار مصوّر ب

Tunisie Telecom partage sa première campagne de l’année 2019 : « INTERNET TOUNSI » en collaboration avec son agence de communication J.Walter Thompson .

Cette campagne retrace les perles vues, créées et aimées par les Tunisiens sur le net.

Un contenu créé grâce à la créativité si tunisienne et si particulière associée à un réseau déployé pour tous sur l’étendue de tout le pays.

Le lancement des éléments de la campagne a commencé le samedi 12 janvier 2019 via un film publicitaire entièrement tourné avec un smartphone, une première dans la région MENA.

Le challenge a été relevé et toutes les scènes ont été filmées avec un smartphone équipé avec des optiques professionnelles.

Recommander de se passer d’une caméra est pour le moins qu’on puisse dire “original”, cette proposition venant de surcroit d’un réalisateur tunisien a été plus que la bienvenue vue qu’elle tombe à pic et porte à merveille la puissance d’ “internet tounsi” qui n’a besoin que d’un smartphone et du meilleur réseau tunisien pour faire des merveilles.

Cette initiative vient appuyer le positionnement et la « Tunisianité » de Tunisie Telecom en tant qu’opérateur historique qui clame « l’internet lkol tounsi, fi Tounes lkol ».

On y met en avant l’importance du réseau de Tunisie Telecom, couvrant tout le territoire et la large panoplie d’offres et de forfaits d’internet mobiles permettant à tous les abonnés de trouver ce qui sied à leurs besoins.

Le making-of et les coulisses de ce tournage inhabituel avec une qualité d’image bluffante venant uniquement d’un smartphone vous sera communiqué dans les jours à venir.

La production de film publicitaire se voit à l’aube d’une nouvelle génération de spots publicitaires où les mouvements, les transitions et les prises sont aussi intuitifs que ceux d’un utilisateur de smartphone ordinaire. Cette première est encore une fois assurée par une team 100% tunisienne (les crédits sont à la suite de cet article).

Dans cette campagne vous reconnaîtrez le jeune Malek Ouni qui a assuré avec talent la légèreté de ce mix de perles tunisiennes. Il est passé de scène en scène et s’est parfaitement associé à chaque anecdote.

Le pouvoir de création de contenu illimité est entre les mains de tous les Tunisiens et Tunisie Telecom est impatiente de célébrer plus de créations surprenantes sur son « internet tounsi »

Tout se crée et se partage au bout des doigts, il suffit juste de composer le *140#, d’activer un forfait internet mobile, pour qu’un monde de contenu s’ouvre à tous.

Crédits du film “Internet Tounsi’’ By TUNISIE TELECOM