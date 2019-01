Ligue des Champions (Gr C/ 2e journée : C.Africain

Après avoir mal entamé sa campagne africaine face au CS Constantine, le Club Africain tentera de se rattraper ce vendredi en Egypte face Al Ismaily, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de poules (Groupe C) de la Ligue des champions d’Afrique de football.

Le représentant tunisien, battu lors de la première journée par les Algériens du CS Constantine (0-1) à Sousse, partage la 3e place avec son prochain adversaire égyptien, également défait par le TP Mazembé à Lubumbashi (0-2).

Le match s’annonce donc très disputé entre deux formations nord-africaines en quête de réhabilitation afin de conforter leurs chances de qualification pour les quarts de finale, d’autant que les Egyptiens ne ménageront aucun effort pour décrocher la victoire sur leur terrain et devant les milliers de leurs supporters.

La formation tunisienne retrouve à l’occasion de ce match une vieille connaissance qu’elle avait par le passé affrontée, en quarts de finale de cette même compétition en 1992 remporté par les Egyptiens (aller 3-3 à El Menzah, reour 3-1 à Il Ismailya).

Les protégés de Chiheb Ellili auront ainsi la lourde tache de bien négocier ce déplacement en terre égyptienne tout en essayant de livrer une prestation convaincante et rassurante pour le public clubiste. Ils doivent en effet faire preuve de vigilance et de concentration pour ne plus commettre les mêmes erreurs du premier match où ils ont joué de malchance face à un adversaire plus opportuniste, ratant notamment un penalty à la 82e.

Déjà affecté par les décisions contraignantes de la Fifa qui a privé le Club Africain de recrutements cette saison, le staff technique clubiste sera obligé de bien gérer son effectif limité en l’absence du trio Compaoré Bassirou, Bilel Khefifi et Ibrahim Moshili, blessés, de Derrick Sasrako, suspendu, et de l’Algérien Mokhtar Belkhither, prêté pour six mois à Al Qadissya du Koweit avec option d’achat.

L’équipe pourra toutefois compter sur l’expérience de Wissem Yahia, Oussama Darragi et Zouhair Dhaouadi et sur l’ambition des jeunes joueurs Skander Labidi, Ayoub Mcharek et Chiheb Salhi pour faire la différence.

Le match dont le coup d’envoi sera donné à 17h00 sera dirigé par l’arbitre camerounais Neant Alioum.

L’autre match du même groupe opposera samedi à Constantine le club local et le TP Mazembe.

Le programme:

Groupe C:

2e Journée :

Vendredi 18 janvier 2019

Al Ismaily SC (EGY) – Club Africain (TUN)

samedi 19 janvier 2019

CS Constantine (ALG)- TP Mazembe (RDC)

Déjà joués:

1re journée

Vendredi 11 janvier

C.Africain (TUN) – CS Constantine (ALG) 0-1

Samedi 12 janvier

TP Mazembe (RDC) – Al Ismaily SC (EGY) 2-0

Classement PTS J G N P BP BC DIF

1) TP Mazembe 3 1 1 0 0 2 0 2

-) CS Constantince 3 1 1 0 0 1 0 1

3) C.Africain 0 1 0 0 1 0 1 -1

-) Al Ismaily SC 0 1 0 0 1 0 2 -2

reste à jouer

3e Journée : (1-3 février 2019)

TP Mazembe (RDC) – Club Africain (TUN)

Al Ismaily SC (EGY)- CS Constantine (ALG)

4e Journée : (12-13 février 2019)

Club Africain (TUN) -TP Mazembe (RDC)

CS Constantine (ALG)- Al Ismaily SC (EGY)

5e Journée : (8-10 mars 2019)

CS Constantinois (ALG) -Club Africain (TUN)

Al Ismaily SC (EGY)- TP Mazembe (RDC)

6e Journée : (15-17 mars 2019)

Club Africain (TUN) – Al Ismaily SC (EGY)

TP Mazembe (RDC)- CS Constantine (ALG)

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.