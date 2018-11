Ligue 1 : L’Espérance de Tunis domine l’AS Gabès et se hisse à la 5e place

L’Espérance de Tunis s’est hissée à la 5e place du tableau, en dominant l’AS Gabès (3-0), en match en retard comptant pour la 5ème journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputé mercredi au stade de Radès.

Auréolée de son tout nouveau sacre continental, la formation sang et or, en dépit de l’absence de plusieurs de ses cadres, a fait preuve d’une grande efficacité offensive et d’une bonne maîtrise du ballon pour venir à bout d’une modeste équipe gabésienne conduite pour la première fois par Kaies Zouaghi.

Les espérantistes ont ouvert le score à la 21e par Adem Rejaibi (21), avant de doubler la marque juste avant la pause par Anice Badri (43). En seconde période, le club de Bab Souika a matérialisé sa domination en inscrivant un troisième but signé Chamseddine Dhaouadi à la 52e.

Grâce à ce succès, les sang et or qui comptent deux matches en moins, se rapprochent du trio de tête où ils occupent la 5e position avec 10 points, à 9 longueurs du leader sfaxien.

Les protégés de Mouine Chaabani auront deux autres rencontres en retard à disputer le 18 novembre face l’ES Métlaoui pour le compte de la 2ème journée, et le 21 novembre devant l’US Monastir, comptant pour la 7ème journée.

De son côté, la “Jeliza” dont c’est la 5e défaite de la saison, occupe toujours l’avant dernière place du tableau avec 4 points.

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1) CS Sfaxien 19 7 6 1 0 11 2 +9

2) CA Bizertin 17 7 5 2 0 11 4 +7

3)ES Sahel 15 7 4 3 0 12 5 +7

4) Stade Tunisien 11 7 3 2 2 10 9 +1

5) Espérance ST 10 5 3 1 1 8 3 +5

6) Stade Gabésien 9 7 2 3 2 6 5 +1

-) US Ben Guerdane 9 7 2 3 2 8 6 +2

-) US Tataouine 9 7 2 3 2 7 8 -1

9) JS Kairouan 6 7 1 3 3 4 8 -3

-) CS Hammam-Lif 6 7 1 3 3 5 8 -3

11) ES Métlaoui 5 6 1 2 3 3 6 -3

-) Club Africain 5 7 1 2 4 3 10 -7

13) AS Gabès 4 7 1 1 5 5 13 -8

14) US Monastir 1 6 0 1 5 6 12 -6