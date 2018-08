Transfert-Bayern : Arturo Vidal, très proche du FC Barcelone

Le footballeur international chilien Arturo Vidal, qui a quitté le camp d’entraînement de pré-saison du Bayern Munich vendredi matin, est tout proche de signer au Barça, a indiqué la presse.

Le FC Barcelone propose la somme de 30 millions d’euros pour acquérir le footballeur de 31 ans, pour un contrat de trois ans, ont précisé les quotidiens sportifs espagnols AS et Mundo Deportivo, et le britannique The Guardian, en ajoutant que Vidal toucherait en Catalogne un salaire annuel d’environ 9 millions d’euros.

Le Chilien a rencontré des dirigeants de Barcelone la semaine dernière et il a déjà fait sa visite médicale au club espagnol, après avoir eu l’autorisation de se rendre en Catalogne par son entraîneur au Bayern Niko Kovac, selon le quotidien britannique The Guardian.