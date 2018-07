Accord de partenariat entre la Fédération Tunisienne des Directeurs de Journaux et l’Association Nationale des Journalistes Chinois

La Fédération Tunisienne des Directeurs de Journaux et l’Association Nationale des Journalistes Chinois viennent de signer un accord de coopération et de partenariat qui couvrira les cinq années à venir.

Conduites respectivement par Taieb Zahar, président de la Ftdj et Hu Xiaohan Vice-président de l’Anjc, les délégations des deux structures se sont félicitées des liens d’amitié qui les unissent depuis plusieurs années et ont mis en exergue la nécessité de raffermir les rapports qui régissent leurs relations par la signature d’un accord de coopération de longue durée.



S’inscrivant dans le large cadre de coopération entre les peuples dit « La ceinture et la route », l’accord permettra l’échange de délégations pour un apprentissage mutuel et le renforcement de la coopération. Il favorisera l’organisation de conférences et la réalisation de reportages conjoints et l’invitation à des séminaires, ateliers, réunions annuelles, célébrations et autres activités organisées par l’une ou l’autre partie.

L’accord encouragera le développement et la participation à des programmes de formation des journalistes et soutiendra la coopération entre les écoles de journalisme des deux pays ainsi que le développement de la base de formation des journalistes des pays de « la Ceinture et de la Route ».



Les deux parties ont convenu de créer des prix pour les meilleurs articles rédigés par les journalistes des deux pays dans le cadre de l’initiative de « la ceinture et la route » qui remplace l’initiative anciennement connue de « la route de la soie ».

La délégation chinoise ayant visité Tunis du 13 au 17 juillet était composée de six personnes dont trois femmes et sont éditeurs et directeurs d’organes de presse chinois.